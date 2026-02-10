Рисковал жизнью ради других: на Киевщине попрощались со спасателем Михаилом Проценко
- Михаил Проценко, спасатель из Киевской области, погиб в результате обвала конструкций во время ликвидации последствий вражеского удара в Яготине.
- После срочной службы в 2014 году Михаил подписал контракт и присоединился к ВСУ, а после возвращения стал спасателем.
Во вторник, 10 февраля, на Киевщине провели в последний путь спасателя 22-й государственной пожарно-спасательной части поселка Калита Михаила Проценко. Он погиб во время ликвидации последствий вражеского удара в Яготине.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно о Михаиле Проценко?
30-летний спасатель Михаил Проценко работал на уничтоженном российскими террористами промышленном объекте в Киевской области.
К сожалению, мужчина погиб в результате обвала конструкций, а его коллегу госпитализировали с тяжелыми травмами.
Светлая память о Михаиле Проценко навсегда останется в ГСЧС, в сердцах спасателей, в каждой спасенной жизни, в каждом боевом и служебном шаге его собратьев,
– написали в ГСЧС.
Известно, что Михаил Проценко родился и вырос в городе Носовка. После срочной службы в 2014 году подписал контракт и стал на защиту государства в составе ВСУ.
В течение 6 лет он защищал родную землю от врага, а вернувшись из зоны боевых действий стал спасателем.
По словам коллег, Михаил был искренним и надежным человеком, сильным духом и всегда готовым поддержать и помочь другим.
На Киевщине прошла церемония прощания / Фото: ГСЧС Киевской области
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Проценко. Светлая память!
Россияне атаковали Киевскую область
Российские войска обстреляли Киевскую область в ночь на 7 февраля. Как следствие, в городе Яготин Бориспольского района вспыхнул пожар на территории складского помещения, вероятно, компании Roshen.
Кроме Михаила Проценко, во время ликвидации последствий пострадал командир отделения 22 ДПРЧ мастер-сержант 49-летний Сергей Хоботня, он – под наблюдением врачей.
Той ночью повреждения пяти частных домов также были зафиксированы в Броварском районе. Кроме этого, там повреждены четыре автомобиля.