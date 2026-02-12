После непродолжительного тепла на Киев надвигаются десятиградусные морозы: сколько они продлятся
- С 16 февраля в Киеве ожидаются морозы до минус 10 градусов ночью и до минус 8 градусов днем.
- Волна похолодания продлится около трех дней, после чего с 19 февраля прогнозируют постепенное потепление.
После кратковременной оттепели в Киеве и области синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий. В регион вернутся ночные морозы до минус 10 градусов.
Морозы будут продолжаться несколько дней. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Сколько продлятся морозы?
По прогнозу, 12 февраля на Киевщине сохранится облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, который ночью местами будет переходить в мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, температура в Киеве ночью составит около 0 градусов, днем – 1 – 3 градусов тепла, по области – до 5 градусов.
Уже с 16 февраля в столицу вернутся морозы. Ночью температура снизится до минус 8 – 10 градусов, а днем – до минус 6 – 8 градусов.
Ожидается снег и северный ветер, а волна похолодания продлится около трех дней, после чего с 19 февраля прогнозируют постепенное потепление.
Какая погода в Украине?
Пик рекордно низких температур в Украине пройден, с потеплением, что начнется с 12 февраля. Самые большие морозы были зафиксированы на Сумщине и Черкасщине, где температура достигала почти минус 30 градусов.
В течение 12 февраля в Украинеи сохранялась облачная с прояснениями погода. В регионы поступал теплый воздух с южных направлений, поэтому температурные показатели ощутимо выросли. В некоторых областях прошел дождь, кое-где он был с мокрым снегом.
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что специалисты ожидают, что до конца февраля температура будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это является нормой для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.