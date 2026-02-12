После непродолжительного тепла на Киев надвигаются десятиградусные морозы: сколько они продлятся

После кратковременной оттепели в Киеве и области синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий. В регион вернутся ночные морозы до минус 10 градусов.

Морозы будут продолжаться несколько дней. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Сколько продлятся морозы?

По прогнозу, 12 февраля на Киевщине сохранится облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, который ночью местами будет переходить в мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, температура в Киеве ночью составит около 0 градусов, днем – 1 – 3 градусов тепла, по области – до 5 градусов.

Уже с 16 февраля в столицу вернутся морозы. Ночью температура снизится до минус 8 – 10 градусов, а днем – до минус 6 – 8 градусов.

Ожидается снег и северный ветер, а волна похолодания продлится около трех дней, после чего с 19 февраля прогнозируют постепенное потепление.

Какая погода в Украине?