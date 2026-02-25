Сплошная коррозия и трещины: ученые бьют тревогу из-за состояния моста Патона в Киеве

Техническое состояние моста имени Патона в Киеве вызывает серьезное беспокойство среди специалистов. По мнению экспертов, вопрос восстановления мостового перехода уже давно перезрел и требует системного государственного решения.

Об этом рассказал академик НАН Украины, первый вице-президент Академии – Вячеслав Богданов.

В каком состоянии мост Патона в Киеве?

По данным Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского и Института электросварки имени Е.О. Патона, в Украине эксплуатируют более 28 тысяч мостов и путепроводов, значительная часть которых работает с перегрузкой.

Если железнодорожные мосты находятся под постоянным контролем, то автодорожные и коммунальные сооружения часто не соответствуют современным требованиям безопасности, а единой системы технического надзора фактически не существует,

– отметил Вячеслав Богданов.

По словам академика, особенно сложная ситуация в Киеве.

В частности, по результатам обследований:

Дарницкий мост – работоспособен;

Северный и Южный – ограниченно работоспособны;

мост Метро и мост имени Е.А. Патона – признаны неработоспособными (аварийными), причем статус аварийного мост Патона имеет еще с 2017 года.

Наибольшее беспокойство специалистов вызывает именно техническое состояние моста имени Е.А. Патона.

"По результатам последних обследований, в его конструкциях зафиксировано критические коррозионные повреждения несущих элементов – главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок", – отметил первый вице-президент НАН Украины.

По словам ученого-механика, фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, уже почти полностью съела коррозия. Главные балки – а их там четыре – пока остаются в относительно стабильном состоянии, и, вероятно, именно это пока позволяет мосту пропускать транспортные потоки, хотя и с ограничениями.

По словам ученых, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

В НАН Украины также показали фото с состоянием моста Патона в Киеве. На одном фото видно коррозию в более 50% поперечного сечения горизонтальной вязи.



Коррозия поперечного сечения горизонтальной связки на мосту Патона в Киеве / Фото НАН Украины

На другом фото – разрушение поперечной балки на одной из опор (по состоянию на 2018 год)



Разрушение поперечной балки на одной из опор моста Патона в Киеве / Фото НАН Украины

Собираются ли мост Патона ремонтировать?

Вячеслав Богданов отмечает, что, несмотря на то, что КГГА еще в 2018 году определила "Киевавтодор" заказчиком работ, тендеры на проектирование трижды отменялись (в 2020 и 2021 годах).

Пока мост Метро уже начали ремонтировать, мост Патона остается заложником бюрократической волокиты,

– отмечает академик.

В то же время мост имени Е.А. Патона – не только ключевая транспортная артерия между берегами Днепра. Это первое в мире цельносварное автодорожное сооружение, символ украинской инженерной школы и объект исторического наследия, который признан выдающейся сварной конструкцией XX века.

Богданов подчеркнул, что в начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился в Кабинет Министров с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста.

Ученые НАН Украины, Институт электросварки им. Е.А. Патона и Украинский институт стальных конструкций готовы присоединиться к решению проблемы и предоставить экспертную поддержку.

