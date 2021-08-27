Может останавливать грузовики: в Киеве трагически известную остановку оборудовали защитой

В Киеве презентовали пилотную версию проекта по установке защиты для людей на остановках общественного транспорта. Стоимость одной системы – 400 тысяч гривен.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, первую в Киеве систему защиты остановок от тарана установили на Большой Кольцевой дороге. Именно на той остановке в ноябре 2020 таксист Uber наехал на 2 человек.

Смотрите также На Киевщине в ДТП пострадали двое малолетних детей: их отец в реанимации

Чиновник утверждает, что проект предусматривает установку таких систем на каждой остановке.

Может останавливать грузовики и легковушки



Так строили антитаранную систему защиты остановки / Фото КГГА

Система защиты от тарана, которую установили на остановке, представляет собой 30-тонную конструкцию с армированным фундаментом и 11 антитаранными болардами.

Она должна останавливать удар легковушки весом до 3,5 тонны на скорости до 80 километров в час.

Также конструкция способна остановить грузовики весом до 7,5 тонны на скорости до 50 километров в час.

Стоимость одной системы вместе с установкой – более 400 тысяч гривен. Впрочем, заместитель Кличко надеется, что в случае заказа многих систем, они обойдутся городу дешевле.



Людей на остановке защищают от наезда огромные боларды / Фото КГГА

Всего в Киеве насчитывается 2770 наземных остановок общественного транспорта, и люди на них должны быть защищенными от ДТП. Комплексная программа защиты должна начаться с остановки на магистралях непрерывного движения, продолжиться на магистралях регулируемого движения, и завершиться на внутренних дорогах и в центре города,

– подчеркнул Усов.

Впрочем, перед масштабированием программы защиты остановок в КГГА хотят удостовериться в эффективности системы. Чиновники ожидают, что украинские производители обратятся к ним с коммерческими предложениями и презентациями производственных мощностей, а также с доказательствами проведения краш-тестов по европейским правилам.