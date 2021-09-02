"Можно даже ноги сполоснуть": в Киеве ездит маршрутка с проваленным полом

В Киеве курсирует маршрутка с большой дырой в полу. В сети отмечают, что это транспорт по маршруту 512. Люди шутят, что таким образом можно помыть ноги в дождливую погоду.

На видео видно, как пассажир намеренно нажимает на пол ногой, чтобы показать, какой там большой пробел. Курьезное видео опубликовали 2 сентября.

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Люди шутят

В сообщении пишут, что это дополнительная "привилегия" для пассажиров. Такая функция доступна не для всех. Ее надо дополнительно оплачивать. Также говорят, что это еще одна "вентиляция".

Вот несколько комментариев от пользователей сети:

"Срочно нужна синяя изолента и подорожник";

"И поднять цены за проезд до 30 гривен";

"Автор видео давит на "газ", чтобы быстро доехать до места назначения";

"Это не ноги можно сполоснуть, а пробежаться во время поездки";

"Нажми сильнее, чтобы передний пассажир "провалился" и не мешал смотреть в окно";

"Если вступил в го*но, то можно о колесо вытереть";

"Ничего вы не понимаете, это – замысел для панорамного пола".

В Киеве курсирует маршрутка с проваленным полом: смотрите видео