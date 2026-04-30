На Киевщине слышны взрывы: в регионе работает ПВО

Россия посреди дня атакует Украину, используя ударные беспилотники. Под ударом оказалась Киевская область, в регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает областная военная администрация.

Какова причина взрывов в Киевской области?

Воздушную тревогу в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском, Бориспольском, Вышгородском и Белоцерковском районах объявили ориентировочно в 15:35 из-за фиксации ударных беспилотников.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении реактивного БпЛА в направлении Киевской области, в частности Бориспольского района со стороны Черниговской области. Впоследствии стало известно о работе сил ПВО в регионе.

Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

В ОВА призвали граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. Также местных просят не фиксировать и не распространять в сети работу украинской противовоздушной обороны.

По состоянию на момент публикации никаких дополнительных подробностей российской атаки областная военная администрация не указывает. Очевидно все детали потенциальных последствий местные власти обнародуют несколько позже.

К слову, в эфире 24 Канала советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" сообщал, что Россия увеличила использование БпЛА типа "Молния", которые значительно дешевле уже привычных дронов "Шахед".

Какие области атаковали раньше?

Ранее под вражеским ударом оказался Днепр. По данным ОВА, в результате этого погибла 58-летняя женщина, еще 15 человек пострадали. В больницы госпитализировали семь человек, один из них сейчас в тяжелом состоянии.

В Чернигове россияне атаковали административное здание. Из-за вражеского удара пострадали по меньшей мере 3 человека. Кроме вышеупомянутого, по данным местных властей произошло повреждение окон в частных жилых домах.

Также под ударом оказались несколько районов Одессы. Всего в результате пострадали около 20 человек, среди них оказались подросток 17 лет и граждане до 70 лет. Самые масштабные разрушения – в Приморском районе.

Кстати, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне в целом атаковали с помощью 206 ударных беспилотников и одной баллистической ракетой типа "Искандер-М". Силами противовоздушной обороны удалось сбить не менее 172 воздушных цели, однако фиксировали 32 попадания на 22 локациях.