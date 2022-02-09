НАБУ и САП показали видео с разоблачением "слуги" Трубицына на взятке

9 февраля 2022 , 19:15
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НАБУ

Депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына разоблачили на взятке. В НАБУ и САП были опубликованы кадры с места преступления.

Правоохранители разоблачили 6 человек на получении взятки, среди которых и депутат Киевсовета Трубицын. Они пытались получить 1,26 миллионов гривен за содействии мелкой торговли в столице.

Больше об уличении здесь НАБУ разоблачило на огромной взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына, СМИ

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