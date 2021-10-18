Начало отопительного сезона на Киевщине под угрозой срыва из-за огромных долгов

15 предприятий теплокоммунэнерго имеют долги перед облгазом, из-за чего жители Киевщины могут не получить тепло вовремя. Общая сумма долгов достигает 59,8 миллиона гривен.

Как отметили в акционерном обществе Киевоблгаз, для своевременной подачи тепла в дома жителей крайне необходимо, чтобы предприятия срочно оплатили деньги. В компании обратились не только к руководителям теплокоммунэнерго, но и к представителям местной власти.

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Кроме того, чиновники подчеркнули, что делают все возможное для бесперебойного снабжения газа потребителям.

Какие предприятия должны деньги Киевоблгазу

Согласно официальным данным, в зоне риска находятся следующие коммунальные компании:

Броварытепловодоэнергия – 16,2 миллиона гривен задолженности;

Вышгородтеплосеть – 11,4 миллиона гривен задолженности;

Васильковтеплосеть КП – 10,7 миллиона гривен задолженности;

Белоцерковтеплосеть – 4,7 миллиона гривен задолженности;

Управление жилищно-коммунального хозяйства Славутича – 2 миллиона гривен задолженности;

Вишневсктеплоэнерго – 1,8 миллиона гривен задолженности;

Бориспольтеплосеть – 1,8 миллиона гривен задолженности;

Обуховрайтеплосеть – 1,3 миллиона гривен задолженности;

Боярское главное производственное управление ЖКХ – 1,2 миллиона гривен задолженности;

Фастовтеплосеть – 1,1 миллиона гривен задолженности;

Теплокоммунсервис – 0,8 миллиона гривен задолженности;

Белицкое управление ЖКХ – 0,6 миллиона гривен задолженности;

Переяслав-Хмельницктеплосеть – 0,5 миллиона гривен задолженности;

​Также 1,3 и 0,5 миллиона гривен должны ООО Ресурсосбережение и Управляющая компания Зараз-5.

Почему именно ряд компаний не заплатил за распределение газа в полном объеме, пока неизвестно.