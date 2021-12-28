"Начинил" авто патронами: на Луганщине задержали киевлянина-волонтера
Источник:фейсбук полиции Киевской области
На Луганщине бойцы батальона особого назначения "Миротворец" задержали киевлянина с опасным грузом. В своем авто 27 декабря мужчина пытался тайно провезти более 800 патронов к модернизированному пулемету Калашникова.
Машину Renault правоохранители остановили в городе Сватово, чтобы проверить документы. Однако во время поверхностного осмотра они обнаружили в запасном колесе тайник с патронами. Находку сразу же изъяли и отправили на экспертизу.
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На Луганщине в запасном колесе авто волонтера нашли 800 патронов / Фото полиции Киевской области
Правоохранители задержали в зоне Операции Объединенных сил 56-летнего киевлянина с тайником патронов / Фото полиции Киевской области
Патроны изъяли и отправили на экспертизу / Фото полиции Киевской области
Под подозрением – волонтер
В полиции рассказали, что задержанный 56-летний киевлянин как раз возвращался из зоны действия Операции Объединенных сил. Там мужчина находился как волонтер одного из подразделений.
По факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами уже открыли уголовное производство. За это предусмотрено лишение свободы на 3 – 7 лет.
Мужчина спрятал свой груз в запасное колесо / Фото полиции Киевской области
По факту незаконного обращения с боеприпасами уже открыли уголовное производство / Фото полиции Киевской области
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Текст публикации полиции Киевской области:
На Луганщине полицейские батальона особого назначения "Миротворец" Киевщины обнаружили в автомобиле киевлянина патроны.
27 декабря в городе Сватово Луганской области полицейские батальона особого назначения "Миротворец", которые несут службу в зоне проведения Операции Объединенных сил, совместно с полицейскими Луганщины остановили автомобиль Renault для проверки документов. Во время поверхностного осмотра в запасном колесе автомобиля обнаружили более 800 патронов к пулемету Калашникова модернизированного.
Патроны изъяли и направили для проведения экспертизы. Установлено, что 56-летний мужчина ехал в Киев из зоны проведения Операции Объединенных сил, где он несет службу в одном из подразделений в качестве волонтера.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.