Машину Renault правоохоронці зупинили у місті Сватове, аби перевірити документи. Однак під час поверхневого огляду вони виявили в запасному колесі схованку з набоями. Знахідку одразу ж вилучили і відправили на експертизу.

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На Луганщині в запасному колесі авто волонтера знайшли 800 набоїв / Фото поліції Київської області



Правохоронці затримали в зоні Операції Об'єднаних сил 56-річного киянина зі схованкою набоїв / Фото поліції Київської області



Набої вилучили та відправили на експертизу / Фото поліції Київської області

Під підозрою – волонтер

У поліції розповіли, що затриманий 56-річний киянин якраз повертався із зони дії Операції Об'єднаних сил. Там чоловік перебував як волонтер одного з підрозділів.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами вже відкрили кримінальне провадження. За це передбачено позбавлення волі на 3 – 7 років.



Чоловік заховав свій вантаж у запасне колесо / Фото поліції Київської області



За фактом незаконого поводження з боєприпасами вже відкрили кримінальне провадження / Фото поліції Київської області

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Текст публікації поліції Київської області:

На Луганщині поліцейські батальйону особливого призначення "Миротворець" Київщини виявили в автомобілі киянина набої.

27 грудня у місті Сватове, що на Луганщині, поліцейські батальйону особливого призначення "Миротворець", які несуть службу у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, спільно з поліцейськими Луганщини зупинили автомобіль Renault для перевірки документів. Під час поверхневого огляду в запасному колесі автомобіля виявили понад 800 набоїв до кулемету Калашникова модернізованого.

Набої вилучили та направили для проведення експертизи. Встановлено, що 56-річний чоловік їхав до Києва із зони проведення Операції Об'єднаних сил, де він несе службу в одному із підрозділів у якості волонтера.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.