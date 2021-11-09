Окрім чималої кількості зброї та спецзасобів для самооборони, у власника Honda вилучили чимало технічних приладів для виявлення прослуховуваня та відеоспостереження.

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На місці події працювали слідчі. Як саме кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Погрожував "генерал-полковником"



Чоловік перевозив купу підозрілих речей / Фото "Києва оперативного"

Водія Honda патрульні зупинили вдень 9 листопада на вулиці Крушельницької у Дарницькому районі Києва.

Побачивши правоохоронців, водій почав нервуватись та показувати їм численні посвідчення різноманітних громадських організацій і журналіста.

Крім того, чоловік наказував поліцейським відпустити його та погрожував зв'язками у МВС та "генерал-полковником" громадської організації "Українська служба порятунку" Павлом Дибою.

Звісно, правоохоронці на погрози "рядженого" не реагували, та оглянули машину зловмисника.



У чоловіка знайшли спорядження на кількох людей / Фото "Києва оперативного"

У салоні автівки копи знайшли кілька травматичних пістолетів, гумові кийки, кайданки, биту, величезну кількість рацій, бодікамер, спецзасобів для виявлення стеження та квадрокоптерів.



Навіщо "активісту" ці предмети, чоловік пояснити не зміг / Фото "Києва оперативного"

Пояснити походження предметів чоловік не зміг. Тому патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.