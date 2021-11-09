Кроме большого количества оружия и спецсредств для самообороны, у владельца Honda изъяли немало технических приборов для обнаружения прослушивания и видеонаблюдения.

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На месте происшествия работали следователи. Как именно квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Угрожал "генерал-полковником"

Мужчина перевозил кучу подозрительных вещей / Фото "Киева Оперативного"

Водителя Honda патрульные остановили 9 ноября на улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева.

При виде правоохранителей водитель начал нервничать и показывать им многочисленные удостоверения различных общественных организаций и журналиста.

Кроме того, мужчина приказывал полицейским отпустить его и угрожал связями в МВД и "генерал-полковником" общественной организации "Украинская служба спасения" Павлом Дыбой.

Конечно, правоохранители на угрозы "ряженого" не реагировали и осмотрели машину злоумышленника.



У мужчины нашли снаряжение на нескольких человек / Фото "Киева Оперативного"

В салоне автомобиля копы нашли несколько травматических пистолетов, резиновые дубинки, наручники, биту, огромное количество раций, нагрудных камер, спецсредств для обнаружения слежки и квадрокоптеров.



Зачем "активисту" эти предметы, мужчина объяснить не смог / Фото "Киева Оперативного"

Объяснить происхождение предметов мужчина не смог. Поэтому патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.