Над "Охматдетом" в Киеве пролетели сани Санты

В новогоднюю ночь возможно все. Именно это пытались показать организаторы акции "Сани в небе" в Киеве 28 декабря.

По словам активистов, в 2021 году путешествие саней началось над "Охматдетом", чтобы устроить чудо малышам, которые находятся в заведении на лечении. Таким образом, несколько команд-организаторов хотели поддержать детей и создать для них сказочное настроение.

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Кроме того, сани пролетели мимо обоих берегов Днепра и даже посетили спальные районы.

Новогоднее чудо существует

СаниСанты заметили жители столицы в небе вечером 28 декабря.

Конструкцию с яркими гирляндами подняли с помощью квадрокоптеров.

После полета над "Охматдетом" санки отправились заряжать новогодним настроением всех киевлян.

Сказочное настроение и новогоднее чудо ждут все, но больше всего — дети в больницах. Поэтому мы устроили для них настоящую новогоднюю сказку, чтобы поддержать и развлечь их и показать: новогоднее чудо существует, ведь живет в наших сердцах,

– рассказала организатор проекта "Сани в небе" Оксана Соржуленко.

Кроме того, организаторы акции передали малышам гостинцы и игрушки.

Смотрите видео полета саней Санты над Киевом:

Также организаторы говорят, что уже в следующем году санки могут пролететь не только над Киевом. Вполне вероятно, что в 2022 году новогодний транспорт будет летать и в других городах Украины.