Прямо возле многоэтажного дома: в Киеве после ночной атаки обнаружили боевую часть ракеты

Ночью 28 июня россияне атаковали Киев. Утром в Дарницком районе столицы была изъята боевая часть ракеты, упавшей рядом с жилым многоэтажным домом.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Что известно о боевой части ракеты, которую нашли возле дома?

Жители многоэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева обратились к правоохранителям, когда обнаружили часть ракеты возле дома.

На место происшествия прибыли полицейские, которые эвакуировали жителей и создали условия для безопасной работы взрывотехников.

Специалисты-взрывотехники изъяли боевую часть ракеты. Ее осторожно извлекли из земли и транспортировали для обезвреживания на полигон.

Важно! Полиция Киева призывает граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщать о находке по спецлинии 102 или 101.

Боевая часть ракеты упала возле жилого дома в Киеве: смотрите фото ГСЧС

Отметим, что в ночь на 28 июня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. По вражеским целям действовали силы ПВО. В Дарницком районе в результате атаки пострадал один человек. Впоследствии стало известно, что в этом же районе по нескольким адресам возникли пожары, вызванные обстрелом.

Согласно отчету Воздушных сил, в ночь на 28 июня враг запустил 142 беспилотника различных типов, а также 8 ракет — шесть баллистических "Искандеров-М" / С-400 и две противокорабельные "Циркон" / "Оникс". Силы ПВО смогли сбить все баллистические ракеты, одну противокорабельную ракету, а также большинство дронов.

Помимо Киева, последствия обстрелов фиксировались также в Харькове — там дрон попал в многоэтажный дом. Вражеские войска наносили удары и по Днепропетровской области, в частности по АЗС. Неспокойно было и в Сумах.