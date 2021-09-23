С наркотиками в салоне: в Киеве патрульные случайно поймали вооруженного угонщика машин

Киевские полицейские остановили элитный Mercedes за нарушение правил дорожного движения. Водитель легковушки оказался причастным к криминальной деятельности.

Ночью 22 сентября на улице Михаила Бойчука патрульные увидели Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Правоохранители остановили машину и увидели, что владелец и пассажир машины заметно нервничают.

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На вопрос полицейских, есть ли в машине запрещенные предметы, мужчины все отрицали и говорили, что очень спешат.

Нашли приборы для кражи машин

Правоохранители проверили документы водителя и решили визуально осмотреть Mercedes.

Они увидели, что в салоне машины есть подозрительные предметы. Кроме того, у мужчин нашли пистолет и пакетик с наркотиками.

Патрульные вызвали на место происшествия следователей, а злоумышленников задержали.

У мужчин изъяли компьютеры и технические приборы неизвестного назначения, а также сканер автомобильных сигнализаций. Также правоохранители нашли в машине дымовую шашку, мобильные телефоны и документы.

Открыли ли полицейские уголовное производство в отношении задержанных, неизвестно.

Смотрите фото с места задержания автоугонщиков / Фото полиции Киева: