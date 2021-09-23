Ночью 22 сентября на улице Михаила Бойчука патрульные увидели Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Правоохранители остановили машину и увидели, что владелец и пассажир машины заметно нервничают.
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На вопрос полицейских, есть ли в машине запрещенные предметы, мужчины все отрицали и говорили, что очень спешат.
Нашли приборы для кражи машин
- Правоохранители проверили документы водителя и решили визуально осмотреть Mercedes.
- Они увидели, что в салоне машины есть подозрительные предметы. Кроме того, у мужчин нашли пистолет и пакетик с наркотиками.
- Патрульные вызвали на место происшествия следователей, а злоумышленников задержали.
У мужчин изъяли компьютеры и технические приборы неизвестного назначения, а также сканер автомобильных сигнализаций. Также правоохранители нашли в машине дымовую шашку, мобильные телефоны и документы.
Открыли ли полицейские уголовное производство в отношении задержанных, неизвестно.
Смотрите фото с места задержания автоугонщиков / Фото полиции Киева: