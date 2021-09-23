Вночі 22 вересня на вулиці Михайла Бойчука патрульні побачили Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили автівку та побачили, що власник та пасажир машини помітно нервуються.

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На запитання поліцейських, чи в автівці заборонені предмети, чоловіки все заперечували та казали, що дуже поспішають.

Знайшли прилади для крадіжки машин

Правоохоронці перевірили документи водія та вирішили візуально оглянути Mercedes.

Вони побачили, що у салоні машини є підозрілі предмети. Крім того, у чоловіків знайшли пістолет та пакетик з наркотиками.

Патрульні викликали на місце події слідчих, а зловмисників затримали.

У чоловіків вилучили комп'ютери та технічні прилади невідомого призначення, а також сканер автомобільних сигналізацій. Також правоохоронці знайшли в машині димову шашку, мобільні телефони та документи.

Чи відкрили поліцейські кримінальне провадження відносно затриманих, невідомо.

Дивіться фото з місця затримання автовикрадачів / Фото поліції Києва:

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