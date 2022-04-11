Не думаю, что даже через год мы сможем полностью разминировать Киевщину, – председатель ОВА

Украинские войска освободили Киевскую область от российских захватчиков. Однако оккупанты оставляли за собой много мин и гранат. Разминировать территорию придется едва ли не круглый год.

Об этом рассказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Он подчеркнул, что работы по разминированию продолжаются каждый день.

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Боеприпасы мы находим повсюду, – Павлюк

Каждый день мы сталкиваемся с новыми угрозами. Уже уничтожены более 11 тысяч боеприпасов. Мы находим их везде – и на дорогах, и в домах,

– объяснил Павлюк.

Сейчас работают 15 расчетов саперов, пообещали Киевской помощи и из других регионов. Уже в апреле – мае планируют закончить основные работы по разминированию. Речь прежде всего о новых маршрутах и ​​населенных пунктах.

Для полного разминирования понадобится не меньше, чем год

Что касается остальной территории, то там, где есть опасность, поставят специальную маркировку. По мнению Павлюка, чтобы разминировать всю Киевскую область, понадобится не меньше года.