Ответ на этот вопрос дал заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире 24 канала.

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По его словам, местные власти до сих пор призывают киевлян не возвращаться в столицу. По крайней мере, пока остается непонятной ситуация на Востоке Украины, а также из-за постоянных ракетных обстрелов по всей территории страны.

Никто не дает гарантии, что Киев не будет обстрелян. Тем более, что столица остается "лакомым куском" для врага. Это нужно четко понимать,

– подчеркнул Поворозник.

В то же время в столице начинает возрождаться жизнь, снова заработал бизнес, открылись кофейни. "Люди действительно возвращаются", – добавил чиновник.

По данным заместителя главы КГГА, сейчас в Киеве есть проблемы с общественным транспортом. На сегодняшний день уже 3 моста работают для соединения левого и правого берегов. Понемногу увеличивают количество трамваев и планируется изменить график работы метро.

"Город оживает, но это пока обслуживающий бизнес – кафе, СТО, заправки, парикмахерские и т.д. Но я точно знаю, что уже приезжают многие бизнесмены, которые хотят возобновлять работу", — добавил Поворозник.

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К слову, ВСУ отбросили российские оккупационные войска от Киева. В то же время Владимир Зеленский считает, что о победе в битве за столицу говорить рано. На вопрос, выиграла ли Украина битву за Киев, президент ответил: "Думаю, что да, но это не окончательная победа".

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