Не можем играть в "кошки-мышки", – заместитель Кличко обратился к бизнесу насчет вакцинации

В Киеве введут правила красной карантинной зоны. Однако большая ответственность лежит на бизнесе. Дело в том, что предприниматели могут работать, если вакцинированы и работники, и клиенты.

Об этом заместитель мэра Киева Николай Поворозник сказал в эфире 24 канала. По его словам, всего за 21 октября в столице в результате COVID-19 умерли 44 человека – это веская причина, чтобы быть ответственными в этой ситуации.

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"Я постоянно это говорил еще во время прошлого карантина. Мы не должны сейчас играть в "кошки-мышки", кто кого поймал или не поймал. Все должны понимать серьезность ситуации", – заверил Поворозник.

Кто будет проверять COVID-сертификаты

Заместитель Кличко призвал украинцев беречь себя и родных. Чтобы максимально не допускать манипуляций и фейковых сертификатов – все будут тщательно проверять.

"Для этого есть соответствующие права и обязанности у Нацполиции, Госпродпотребслужбы, санитарных врачей. Они все эти вещи будут проверять. Думаю, это даст соответствующий результат", – отметил Поворозник.

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Киев станет "красным": главное

Виталий Кличко 21 октября заявил, что Киев на днях попадет в красную зону.

Поворозник объяснил, что новые ограничения будут больше касаться невакцинированных лиц.

Уже 22 октября мэр Киева рассказал, какие именно места запретят посещать невакцинированным лицам.

На каникулы отправили школьников – они будут отдыхать с 23 октября по 8 ноября. Есть вероятность, что после этого введут дистанционное обучение.



Какие привилегии получат вакцинированные в Украине / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала