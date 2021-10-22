Про це заступник мера Києва Микола Поворозник сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, лише за 21 жовтня у столиці внаслідок COVID-19 померли 44 людини – це вагома причина, аби бути відповідальними у цій ситуації.

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"Я постійно це говорив ще під час минулого карантину. Ми не повинні зараз гратися у "котики-мишки", хто кого спіймав чи не спіймав. Всі повинні розуміти серйозність ситуації", – запевнив Поворозник.

Хто перевірятиме COVID-сертифікати

Заступник Кличка закликав українців берегти себе та рідних. Щоб максимально не допускати маніпуляцій та фейкових сертифікатів – усе ретельно перевірятимуть.

"Для цього є відповідні права і обов'язки у Нацполіції, Держпродспоживслужби, санітарних лікарів. Вони усі ці речі будуть перевіряти. Думаю, це дасть відповідний результат", – зауважив Поворозник.

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Київ стане "червоним": головне

Віталій Кличко 21 жовтня заявив, що Київ днями потрапить у червону зону.

Поворозник пояснював, що нові обмеження будуть більше стосуватись невакцинованих осіб.

Вже 22 жовтня мер Києва розповів, які саме місця заборонять відвідувати невакцинованим особам.

На канікули відправили школярів – вони відпочиватимуть з 23 жовтня до 8 листопада. Є ймовірність, що після цього запровадять дистанційне навчання.



Які привілеї отримають вакциновані в Україні / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу