Не прошли проверку: стало известно, как разоблачили подделку сертификатов Надежды Савченко

20:57

Бойцы Госпогранслужбы поймали бывшего нардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру на использовании поддельных сертификатов о вакцинации при въезде на территорию Украины. Для разоблачения пограничники использовали обычную программу SafeBorder, которой пользуются с августа.