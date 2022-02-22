Неизвестные в очередной раз облили краской памятник воинам АТО в Киеве

Вандалы в очередной раз осквернили памятник ветеранам российско-украинской войны на Донбассе в Голосеевском районе Киева. Инцидент произошел утром 22 февраля.

О происшествии сообщила активистка Иванна Кобелева. По словам женщины, акт вандализма произошел в парке имени Рыльского, где установлен памятный знак воинам АТО.

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Неизвестные облили мемориальную доску красной краской.

Полицейские ищут хулиганов

Киевляне, которые увидели оскверненный памятник, обратились к правоохранителям с соответствующим заявлением.

На место происшествия приезжали полицейские, зарегистрировавшие случай. Как именно его квалифицировали, пока неизвестно.

Скорее всего, следователи придут к выводам, что злоумышленники совершили именно акт вандализма. Если виновников найдут, а их вину докажут в суде, нарушителям грозит до 1700 гривен штрафа от 150 до 300 часов общественных работ, до 2 лет исправительных работ или до 3 лет ограничения свободы. Кроме того, преступников могут приговорить к 3 годам заключения.

Памятник уже обливали краской

Уголовное производство по вандализму этой же достопримечательности в парке Рыльского фиксировали вскоре после его открытия. Впрочем, разоблачили ли полицейские нелюдей тогда, неизвестно.