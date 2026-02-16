Киев парализовало: ночной снегопад и гололедица вызвали коллапс на дорогах
- В Киеве из-за ночного снегопада и гололеда образовались значительные пробки на главных магистралях, в частности на улице Ивана Выговского и проспекте Степана Бандеры.
- Для уборки снега и облегчения дорожного движения ночью работало 289 единиц спецтехники, а также 31 бригада из 216 работников для ручной уборки.
В Киеве после ночного снегопада 16 февраля наблюдаются пробки. На дорогах работает снегоуборочная техника.
Об этом пишет Киевская городская государственная администрация.
Какая ситуация сложилась на дорогах в Киеве после ночи?
Как пишет "РБК-Украина", самая сложная ситуация с движением наблюдается на главных магистралях столицы, прежде всего на спусках и подъемах. Значительные пробки образовались, в частности, на въезде в Киев со стороны Житомира.
Наибольшие задержки фиксируют на улице Ивана Выговского – до 27 минут, а также на проспекте Степана Бандеры, где водители теряют более 20 минут. Затруднено движение также на улице Соборной.
В Киеве пробки из-за ночного снегопада и гололеда: смотрите видео
Плотный трафик также наблюдают на улицах Елены Телиги, Валерия Лобановского, Вячеслава Черновола, Александра Довженко, а в центре – на бульваре Тараса Шевченко. Проблемы с проездом есть и на проспекте Воздушных Сил и трассах Р03 и Р69. В среднем задержки движения составляют от 10 до 20 минут.
Один из очевидцев сообщал, что одна из пробок тянулась из Вышгорода до Оболони.
Огромная пробка в Киеве: смотрите видео
Главными причинами пробок стали мелкие дорожно-транспортные происшествия и большегрузный транспорт, который не может преодолеть подъемы из-за скользкого покрытия дорог.
Также на фоне непогоды в Киеве поднялись цены на такси. Кое-где за одну поездку придется заплатить около тысячи гривен.
Какие цены на такси в Киеве утром 16 февраля / Скриншоты 24 Канала
Кстати, накануне в полиции сообщили, что из-за сложных погодных условий с 22:00 15 февраля вводится ограничение на въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта.
Что рассказали в КГГА об уборке дорог от снега в столице?
В КГГА рассказали, что ночью 16 февраля дороги столицы убирали 289 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Работу по очистке дорожной сети обеспечивали колоннами снегоуборочной техники в количестве 4 – 10 единиц в зависимости от ширины проезжей части дорог.
В Киеве ночью расчищали дороги / Видео КГГА
Особое внимание уделили уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог беспрепятственно работать.
Параллельно 31 бригада в составе 216 работников проводила ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.
Снегоуборочная техника уже на дорогах столицы / Видео КГГА
В парках и скверах дорожки очищают "зеленстроевцы": привлечено 67 единиц специализированной техники и 755 работников.
КГГА заверило, сейчас коммунальщики продолжают работы: продолжается повторная обработка и уборка от снега балансовых территорий.
Какой будет погода в Киеве в ближайшие дни?
В Киеве и области 16 февраля ожидается сильный снег, метель. Температура воздуха в Киеве составит 7 – 9 градусов мороза, на дорогах возможна гололедица.
Морозы продержатся в столице также 17 и 18 февраля. Уже с 19 числа температура пойдет на рост.
Всего на неделе с 16 по 22 февраля синоптики прогнозируют гололедицу, метели, сильный ветер и умеренные осадки в разных регионах Украины. Изменение погодных условий происходит из-за активного циклона.