Киев парализовало: ночной снегопад и гололедица вызвали коллапс на дорогах

В Киеве после ночного снегопада 16 февраля наблюдаются пробки. На дорогах работает снегоуборочная техника.

Об этом пишет Киевская городская государственная администрация.

Какая ситуация сложилась на дорогах в Киеве после ночи?

Как пишет "РБК-Украина", самая сложная ситуация с движением наблюдается на главных магистралях столицы, прежде всего на спусках и подъемах. Значительные пробки образовались, в частности, на въезде в Киев со стороны Житомира.

Наибольшие задержки фиксируют на улице Ивана Выговского – до 27 минут, а также на проспекте Степана Бандеры, где водители теряют более 20 минут. Затруднено движение также на улице Соборной.

Плотный трафик также наблюдают на улицах Елены Телиги, Валерия Лобановского, Вячеслава Черновола, Александра Довженко, а в центре – на бульваре Тараса Шевченко. Проблемы с проездом есть и на проспекте Воздушных Сил и трассах Р03 и Р69. В среднем задержки движения составляют от 10 до 20 минут.

Один из очевидцев сообщал, что одна из пробок тянулась из Вышгорода до Оболони.

Главными причинами пробок стали мелкие дорожно-транспортные происшествия и большегрузный транспорт, который не может преодолеть подъемы из-за скользкого покрытия дорог.

Также на фоне непогоды в Киеве поднялись цены на такси. Кое-где за одну поездку придется заплатить около тысячи гривен.

Кстати, накануне в полиции сообщили, что из-за сложных погодных условий с 22:00 15 февраля вводится ограничение на въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Что рассказали в КГГА об уборке дорог от снега в столице?

В КГГА рассказали, что ночью 16 февраля дороги столицы убирали 289 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Работу по очистке дорожной сети обеспечивали колоннами снегоуборочной техники в количестве 4 – 10 единиц в зависимости от ширины проезжей части дорог.

Особое внимание уделили уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог беспрепятственно работать.

Параллельно 31 бригада в составе 216 работников проводила ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В парках и скверах дорожки очищают "зеленстроевцы": привлечено 67 единиц специализированной техники и 755 работников.

КГГА заверило, сейчас коммунальщики продолжают работы: продолжается повторная обработка и уборка от снега балансовых территорий.

Какой будет погода в Киеве в ближайшие дни?