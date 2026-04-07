Киев накрыл град и сильный ветер: в столице резко ухудшилась погода

В Киеве 7 апреля резко ухудшилась погода –в отдельных районах города зафиксировали град и сильные порывы ветра. Непогода пришла в столицу после мощных штормов в западных областях Украины.

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности и призывают быть осторожными. Видео непогоды опубликовали местные телеграмм-каналы.

Что известно об ухудшении погоды в Киеве?

В столице местами снова наблюдается град, который сопровождается сильным ветром. По данным синоптиков, порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду, что создает потенциальную опасность для людей и инфраструктуры.

В Укргидрометцентре объявили І уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут осложнить работу коммунальных служб, энергетики и движение транспорта. Власти призвали жителей соблюдать базовые правила безопасности: плотно закрывать окна, убрать вещи с балконов и не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Непогода бушует в столице: смотрите видео

Напомним, что накануне, 6 апреля, столицу накрыл вечерний град, из-за чего на дорогах города была плохая видимость.

В то же время такая погода является продолжением общего ухудшения по стране. Ранее сильная непогода накрыла Волынь, Ровенскую и Львовскую области. Там выпал интенсивный град, бушевали шквалы, а также были зафиксированы повреждения зданий и обесточивание населенных пунктов.

В частности, в Ровенской области ураган повредил кровлю лицея, что свидетельствует о силе стихии. Синоптики отмечают, что "теплая весна взяла паузу", а погодные условия в ближайшие дни будут оставаться нестабильными.

Будут ли частые грозы в апреле?

В апреле украинцы могут ожидать первые весенние грозы, однако предсказать их частоту пока очень сложно. Синоптик Сергей Семилит объясняет, что раньше заблаговременное прогнозирование было возможно благодаря радиолокационным установкам, которые позволяли определять вероятные места возникновения гроз.

Из-за полномасштабной войны эти установки были разрушены с первого дня вторжения, поэтому синоптики теперь отслеживают грозы только по синоптической карте и спутникам. По словам Семилита, в нынешних условиях спрогнозировать грозу можно только за 2 суток вперед, максимум за 3. Это означает, что предсказать, будет ли гроза за неделю, пока невозможно.

Несмотря на ограниченные возможности прогнозирования, эксперты советуют украинцам следить за обновлениями погоды и быть готовыми к внезапным метеорологическим явлениям в течение апреля.

Как обезопасить себя во время непогоды?