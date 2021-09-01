Нет клиентов: 1 сентября в Киеве "взлетели" цены на цветы

В Киеве 1 сентября торговцы вынуждены дешевле продавать цветы. Поскольку люди, спросив цену, просто уходят, ничего не купив. Продавцы жалуются, потому что не могут ставить меньшую цену. Ведь закупочные цены этой осенью тоже выросли.

Цветы подорожали перед праздником, как всегда, на 20 – 30 гривен. Однако мало кто их покупает. Об этом рассказала продавщица, которая работает возле станции метро "Дарница".

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Люди возмущаются

Продавщица говорит, что люди спрашивают цену и сердятся, почему так дорого. Однако в действительности цены подняли так, как на 8 марта, совсем немного. Некоторые клиенты просто разворачиваются и уходят, ничего не сказав. Покупателей вообще мало.

В этом году цены выросли примерно также, как это было и 8 марта – 20 – 30 гривен. Люди приходят и, узнав о стоимости, начинают возмущаться. Или просто разворачиваются и уходят. Покупателей совсем немного,

– рассказала продавщица.



В Киеве продавцы уменьшают цены на цветы, потому что люди жалуются на стоимость / Фото Obozrevatel

Женщина также отмечает, что цены на цветы они должны поднимать, потому что закупочные цены тоже повысили.

Сейчас в среднем стоимость одной розы от 70 до 100 гривен, зависит от размера и сорта. Готовые букеты стоят 250 – 450 гривен. Здесь тоже учитывают размер цветка и количество.