Никаких штор и шансона: как в Киеве будут проверять качество перевозок в маршрутках
Источник:Общественное радио
В Киеве с 17 сентября начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок. Они будут контролировать, чтобы автобусы были в исправном состоянии, водители опрятные, а в салоне не звучал шансон или любая другая музыка.
О том, как будут проходить проверки, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко.
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Очередные и внеочередные проверки
Проверки будут проходить в двух форматах: очередные и внеочередные. Постоянно в состав входят 4 инспектора, которые работают в группах по двое. Это, в частности предусмотрено договорами с перевозчиками.
- Очередные осуществляют раз в квартал. Тогда перевозчика предупреждают, что в определенные дни придет проверка.
- Внеочередные проверки проводить по обращениям граждан. На номер горячей линии 1551 любой сможет сообщить о нарушениях.
Мы требуем от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя висел информационный плакат с фото водителя, фамилией, названием перевозчика и номером транспортного средства. Это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы,
– рассказал Виктор Савченко.
Никаких штор и шансона
Инсекторы будут проверять состояние транспорта и перевозок по нескольким критериям.
- Температурный режим салона
В течение 6 месяцев от начала заключения сделок перевозчики должны установить кондиционеры в автобусах. Инспекторы имеют специальные термометры, которыми будут проверять этот показатель.
- Наличие всех документов водителя
Речь идет о свидетельстве о регистрации транспорта, действующей страховке, техосмотре.
- Отсутствие шумового и визуального загрязнения
У водителей не должны быть наклеены игрушки под лобовым стеклом. К тому же не должно быть музыкальных проигрывателей. У водителей маршруток не должен играть шансон или любая другая мелодия.
- Техническое и санитарное состояние авто
В салоне должно быть чисто и опрятно, сиденья не должны быть рваными, а окна – загрязненными. В салоне также не должно буть штор, как заметил Савченко.
Система проверок автоматизированная
Ранее проверки маршруток также выполняли: все материалы были в бумажной форме. Теперь же, рассказал Виктор Савченко, вся система автоматизирована.
Инспектор заполняет электронную форму, которая попадает к администратору сети. В дальнейшем тот проверяет все пункты и формирует акт. Если есть какие-то замечания – перевозчика не будут допускать к заключению договора.
К тому же автоматическая система теперь сама будет выбирать перевозчика, к которому придет проверка. При формировании маршрутов будут учитывать расположение остановок, чтобы на проверки уходило меньше времени. Как заверил Виктор Савченко, ни один из перевозчиков не обойдет контроль.
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А если водители все равно будут нарушать правила
Акт проверки, который составляет инспектор, направляют в департамент транспортной инфраструктуры. Там перевозчику выдают предупреждения о нарушении. За 14 дней перевозчик должен его исправить. Если инспектор после повторной проверки вновь зафиксирует нарушение – такого перевозчика не допустят к следующему заключению договора.
Контроль перевозок в маршрутках Киева: главное
- Сейчас в Киеве есть 150 маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси – это частные перевозчики. Около 75 маршрутов работают в обычном режиме.
- Из них 6 маршрутов работают по новым условиям. Остальные – еще не заключили новые договоры с КГГА. Прежде чем с ними их заключать, будут проверять соблюдение требований.
- С 17 сентября в Киеве начали свою работу инспекторы Коммунальной службы перевозок.
- При себе контроллеры будут иметь включенные боди-камеры.