На Нивках в Киеве неизвестные оставили на машине героя парковки поддон с запиской

В достаточно необычным образом местные жители Нивок намекнули владельцу Nissan на то, что нельзя перекрывать проезд. Вместо традиционного кирпича на капот мужчине положили поддон.

Кроме того, неравнодушные граждане оставили записку. Произошел инцидент днем 30 сентября на Стрыйской улице в Святошинском районе столицы.

Смотрите также В Украине обновили водительское удостоверение и правила его получения

Наказали автовладельца за то, что он нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Обычно заваливают мусором

Как рассказали жители Нивок, водитель оставил свой кроссовер поблизости с мусорными баками.

Машина злоумышленника перекрыла движение мусоровозов, из-за чего обычно киевляне заваливают транспортные средства содержимым мусорных пакетов.

Кроме того, в результате такой парковки в супермаркет не смогли проехать машины, которые завозят туда товар.

Кроме поддона на капоте и лобовом стекле люди написали записку с указанием, что водитель является "х****ом".

Вызвали ли очевидцы инцидента полицию, неизвестно. Впрочем, правоохранители обычно на такие нарушения ПДД не реагируют, говоря, что на придомовой территории людям надо "договариваться с автовладельцами". Также патрульные не могут штрафовать водителей без их присутствия, делать это уполномочены только инспекторы по парковке, однако во дворах они не работают.

Смотрите видео с места нарушения правил водителем Nissan в Киеве: