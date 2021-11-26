На "Нивках" вспыхнула маршрутка: людей пришлось эвакуировать – жуткие кадры

В Киеве возле станции метро "Нивки" во время движения загорелась маршрутка №455. Случился инцидент в час пик – утром 26 ноября.

На кадрах видно, что дымом затянуло значительную территорию возле выхода из подземки. Пламя быстро распространилось по салону и уничтожило его значительную часть.

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Загорелась на ходу

По словам очевидцев, транспорт загорелся прямо во время движения. К счастью, всех людей удалось вовремя из него вывести, поэтому никто якобы не пострадал. Огонь впоследствии удалось потушить.

Еще одна потенциальная "убийца на колесах"

Подобный инцидент произошел возле торгового центра "Колибрис" на Борщаговке в Киеве 11 ноября. Там во время движения тоже загорелась маршрутка №411 с пассажирами. К счастью, огонь быстро потушили и не дали поглотить весь автобус.

Деньги за повышение проезда идут в пропасть

Показательно, что маршрутчики постоянно оправдывают очередное повышение цен на проезд необходимостью ремонтировать транспорт и закупать для него новые запчасти. Однако судя по состоянию столичного общественного транспорта, средства на это вовсе не выделяются.

В Киеве на "Нивках" загорелась маршрутка: видео

Маршрутка №455 в Киеве вспыхнула на ходу: видео с места событий

Текст публикации "Киев Info":

Горит маршрутка на метро "Нивки". Загорелась на ходу, людей вывели. Информация уточняется.