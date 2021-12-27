В новом ЖК Киева в пожаре погиб мужчина

Возгорание в квартире на улице Олевской в ЖК "Сосновый бор" в Святошинском районе Киева произошло днем 27 декабря. Спасатели узнали о пожаре в 11:02.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что эпицентр пожара находится в квартире на 4 этаже. Возгорание сопровождалось сильным задымлением.

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Благодаря удачным действиям спасателей огонь не успел охватить большую площадь в квартире или перекинуться на жилье соседей.

Владельца нашли рядом с диваном

Пожар произошел в 16-этажке на улице Олевская, 11 в Киеве.

Тушить огонь отправили 15 бойцов ГСЧС и 4 единицы спецтехники.

Как только спасатели зашли внутрь квартиры, которая горела, они увидели мужчину без признаков жизни.

Нашли владельца квартиры на полу возле дивана, который был охвачен огнем.

Возгорание потушили в 11:49.

Еще до прибытия скорой спасатели пытались реанимировать пострадавшего. Вернуть его к жизни пытались и медики, но им осталось лишь констатировать смерть мужчины.

По факту пожара со смертельным случаем полицейские открыли уголовное производство. Они будут выяснять причины возгорания.