Новые обыски КГГА: дело касается земли
Представители прокуратуры и Департамента стратегических расследований обыскали КГГА. Случилось это из-за земельного участка возле станции метро "Сырец". Там вместо жилого дома горсовет решил обустроить сквер.
В КГГА говорят, что ситуация с обысками им странная. О визите правоохранителей рассказали 10 сентября.
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Сквер на заброшенном месте
Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный говорит, что в обысках не было нужды. Он рассказал, что сквером частично занимается горсовет, потому что аппарат СНБО не использовал его по назначению. На территории по плану должны строить и обслуживать жилые дома.
В КГГА говорят, что территория вместо этого была заброшена. За много лет на земельном участке образовалась свалка. Жители Шевченковского сказали, хотели бы видеть на этой территории сквер. Участок с этой целью сейчас убрали и очистили.
Территорию, где будет сквер, убрали / Фото КГГА
Загуменный говорит, что КГГА контактирует с полицией и предоставляет им всю необходимую информацию. Он не понимает причину обысков.
Необходимости в проведении обысков не было, мы всегда добровольно на запросы правоохранителей предоставляем все необходимые материалы. Городская власть открыта и прозрачна в своей деятельности не только перед киевлянами и правоохранителями, которые в последнее время стали частыми гостями в структурных подразделениях КГГА,
– отметил Дмитрий Загуменный.
Каким будет новый сквер в Киеве / Фото КГГА