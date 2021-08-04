В КГГА рассказали как будут наказывать перевозчиков, которые не придерживаются новых стандартов

В КГГА рассказали как будут контролировать и наказывать тех перевозчиков, которые не соблюдают новых условий. Уже после первого нарушения им не позволят в будущем работать с городом.

С такими компаниями не будут заключать новый договор, а если нарушение будет выявлено во второй раз – даже будут расторгать действующее соглашение. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Как будут контролировать

Как сообщает чиновник, вопрос контроля выполнения новых условий – самый популярный.

Усов отметил, что в соответствии с договором между перевозчиком и Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА Коммунальная служба перевозок по поручению Дептрансу каждую неделю осуществляет плановые и внеплановые проверки качества услуг на маршрутах.

В случае поступления жалоб проводятся дополнительные внеочередные проверки.

При выявлении нарушений перевозчику выносится первое предупреждение, и это не дает ему возможности в будущем продлить договор. Повторное нарушение является основанием для расторжения договора, если предмет замечания не устранен,

– пишет Усов.

Куда жаловаться

О нарушениях во время перевозок могут сообщать сами пассажиры. Жалобы принимаются на электронную почту zvernen@kmda.gov.ua или по телефону 15-51.

Способы обратной связи указаны на плакате в салоне автобуса. Там же есть и вся необходимая информация о перевозчике и водителе.