Новые велодорожки в Киеве соединят окраины и центр: о каких улицах говорится

Коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" заказало проект реконструкции велодорожки Троещина – Европейская площадь. Также планируют построить новую велотрассу от Севастопольской площади до улицы Шота Руставели.

Киевская городская государственная администрация использует деньги из бюджета столицы. Завершить строительство планируют до конца 2022 года.

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Ориентировочная длина велодороги Троещина – Европейская площадь, что попадает в зону проектирования, – 21 километр. Велосипедный маршрут будет пролегать через такие объекты:

улица Оноре де Бальзака (5 километров);

улица Марины Цветаевой (1,4 километра);

проспект Ватутина (3,8 километра);

Северный мост (2,4 километра);

улица Трухановская (5 километров);

Парковый мост (0,5 километров);

Крещатый парк (0,5 километра);

Владимирский спуск (0,35 километра).

Какие объекты будут на велодороге

Веломаршрут могут менять в соответствии с градостроительной ситуацией. Также подрядчик будет рассматривать возможность капитального ремонта или строительства дорог с заменой на асфальтобетонное покрытие.

Веломаршрут Троещина – Европейская площадь / Фото "Житлоинвестбуд-УКБ"

На восстановленной дороге также выполнят комплекс мероприятий по благоустройству прилегающей территории. Речь идет об установке велосипедных парковочных стоек Sheffield Stand и стоек ожидания на перекрестках со светофорами. Также, в соответствии с проектом, обустроят площадки для самостоятельного обслуживания велосипедов и отдыха.

Подрядчика Киевская городская государственная администрация определит с 11 января 2022 года. Проект предусматривает выполнение работ без полного закрытия движения транспорта и пешеходов.