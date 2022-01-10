Київська міська державна адміністрація використає гроші з бюджету столиці. Завершити будівництво планують до кінця 2022 року.

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Орієнтовна довжина велодороги Троєщина – Європейська площа, що потрапляє до зони проєктування, – 21 кілометр. Велосипедний маршрут пролягатиме через такі об'єкти:

вулиця Оноре де Бальзака (5 кілометрів);

вулиця Марини Цвєтаєвої (1,4 кілометра);

проспект Ватутіна (3,8 кілометра);

Північний міст (2,4 кілометра);

вулиця Труханівська (5 кілометрів);

Парковий міст (0,5 кілометрів);

Хрещатий парк (0,5 кілометра);

Володимирський узвіз (0,35 кілометра).

Які об'єкти будуть на велодорозі

Веломаршрут можуть змінювати відповідно до містобудівної ситуації. Також підрядник розглядатиме можливість капітального ремонту або будівництва доріг із заміною на асфальтобетонне покриття.



Веломаршрут Троєщина – Європейська площа / Фото "Житлоінвестбуд-УКБ"

На відновленій дорозі також виконають комплекс заходів з доброустрою прилеглої території. Мовиться про встановлення велосипедних паркувальних стійок Sheffield Stand та стійок очікування на перехрестях зі світлофорами. Також, згідно із проєктом, облаштують майданчики для самостійного обслуговування велосипедів та відпочинку.

Зверніть увагу! Підрядника Київська міська державна адміністрація визначить з 11 січня 2022 року. Проєкт передбачає виконання робіт без повного закриття руху транспорту та пішоходів.