Киевская городская государственная администрация использует деньги из бюджета столицы. Завершить строительство планируют до конца 2022 года.
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Ориентировочная длина велодороги Троещина – Европейская площадь, что попадает в зону проектирования, – 21 километр. Велосипедный маршрут будет пролегать через такие объекты:
- улица Оноре де Бальзака (5 километров);
- улица Марины Цветаевой (1,4 километра);
- проспект Ватутина (3,8 километра);
- Северный мост (2,4 километра);
- улица Трухановская (5 километров);
- Парковый мост (0,5 километров);
- Крещатый парк (0,5 километра);
- Владимирский спуск (0,35 километра).
Какие объекты будут на велодороге
Веломаршрут могут менять в соответствии с градостроительной ситуацией. Также подрядчик будет рассматривать возможность капитального ремонта или строительства дорог с заменой на асфальтобетонное покрытие.
Веломаршрут Троещина – Европейская площадь / Фото "Житлоинвестбуд-УКБ"
На восстановленной дороге также выполнят комплекс мероприятий по благоустройству прилегающей территории. Речь идет об установке велосипедных парковочных стоек Sheffield Stand и стоек ожидания на перекрестках со светофорами. Также, в соответствии с проектом, обустроят площадки для самостоятельного обслуживания велосипедов и отдыха.