Новый год в Киеве: организаторы поделились меню главной елки

На новогодне-рождественской ярмарке возле главной елки Украины в этом году будут продавать ограниченный ассортимент еды. Организаторы хотят избежать скопления толпы в условиях пандемии.

Об этом рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Его компания уже несколько лет занимается обустройством праздничных локаций в столице.

Интересно С катком, но без концертов: каким будет новогодний городок на Софийской площади

Какими вкусностями будут кормить на Софийской площади

По словам Добруцкого, формат нынешних уличных кухонь будет to go – еда, которую люди сразу смогут взять готовой, не задерживая очередь.

Будут горячие напитки на локациях. Будет стритфуд. Без мангалов, грилей, шашлыков, будут только бутерброды и снеки, которые можно взять в руки. То есть даже со стороны карантинных ограничений мы подготовились так, чтобы люди взяли с собой и ушли. И не было скоплений,

– пояснил он.

Атмосферы добавит музыка

Елка на Софийской площади будет иметь высоту 31 метр. Она должна быть шире прошлогодней на 3 метра. Искусственное дерево и игрушки для него обойдутся в 25 – 27 миллионов гривен.

Кроме уникальных декораций и рождественских ярмарок, центр столицы на праздники хотят сделать еще уютнее за счет фоновой рождественской музыки.

Кто заплатит за праздник

Добруцкий рассказал, что для привлечения средств на праздничную сказку для киевлян организаторы сотрудничают со многими спонсорами и рекламодателями. Именно их пожертвования идут на украшение главного символа праздника и рождественского городка вокруг него.

Как Киев будет праздновать Новый год и Рождество в условиях ограничений

Открытие елки запланировано на 19 декабря. Праздничные локации на Софийской площади будут стоять до Крещения – 19 января.

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса.

Однако на этот раз организаторы решили обойтись без праздничных концертов.

Кроме центра столицы, горожане также смогут развлечься в резиденции Доброчара в "Добропарке". Там обустроят множество аттракционов для взрослых и детей. Она заработает уже с 4 декабря.

В Киеве изменят формат уличных ярмарок на Новый год: видео