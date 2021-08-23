Новый рекорд: в Киеве гигантский Государственный Флаг подняли в небо на дроне – видео

В День Флага, 23 августа, в Киеве самый большой флаг подняли в небо на дроне. Его размер составляет более 309 квадратных метров. Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

До этого самым большим флагом, который подняли на дроне, был флаг площадью 216 квадратных метров. Однако организаторы решили рискнуть и сделать флаг еще больше.

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В Киеве на дроне подняли гигантский флаг

К 30 годовщине Дня флага и Дня Независимости Украины в Киеве на дроне подняли огромный украинский флаг. Организаторы планировали, что его площадь составит 300 квадратных метров. Однако он оказался несколько большим – площадью более 309 квадратных метров.

По сей день самый большой флаг, поднятый в небо одним дроном, был огромным – 216 квадратных метров. Помним, как дети радовались флажку в 24 квадратных метра в далеком 2019 году,

– рассказали организаторы.

В "Dronarium Украина" решили побить собственный рекорд. Вес нового флага составляет 30 килограммов. Был риск, что один дрон не поднимет его из-за бешенной парусности. Однако все получилось.

Смотрите видео, как в Киеве подняли огромный флаг на дроне:

По информации "Бабель", впоследствии этот флаг пролетит над Украиной. Так организаторы решили объединить украинцев узнаваемым символом нации – Государственным Флагом.

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины – "Самая большая площадь флага Украины, поднятого дроном".

18 сентября 1991 года сине-желтый флаг официально стал государственным символом Украины. В этот день президиум Верховной Рады принял соответствующее постановление. В 2009 году Виктор Ющенко учредил ежегодную официальную церемонию поднятия флага по всей Украине 23 августа.



В Киеве на дроне подняли гигантский флаг / Фото "Dronarium Украина"



Площадь флага составляет более 309 квадратных метров / Фото "Dronarium Украина"



Вскоре он пролетит над Украиной / Фото "Dronarium Украина"



Организаторы побили собственный рекорд / Фото "Dronarium Украина"