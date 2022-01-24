Обязанности – смеяться над шутками шефа: киевское агентство смутило сеть курьезной вакансией
Источник:сайт Work.ua
Киевское маркетинговое агентство BDC Consulting обнародовало вакансию CEO Joke Assistant: человека, который должен смеяться над шутками руководителя. Впрочем, это должно держаться в секрете, лишь бы тот ни о чем не догадался.
Собственно, главным требованием к потенциальному сотруднику является бурная реакция на странные шутки будущего шефа в рабочих чатах и на онлайн-митингах. В описании вакансии ее авторы отметили, что руководитель компании считает себя "увлеченным человеком с потрясающим чувством юмора".
Интересно Самые оплачиваемые вакансии: Киевский центр занятости назвал перечень и суммы
Ищут человека ради благополучия целого коллектива
В объявлении намекнули, что мужчина не совсем адекватно реагирует, когда его шутки не оценивают должным образом. Следовательно, из-за этого страдают все.
Наш руководитель сильно переживает, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжелым бременем на культуре компании, а также бонусном фонде, в связи с чем мы срочно ищем человека, который будет поддерживать настроение руководителя и его веру в искрометный талант,
– заметили в описании.
Головним обов'язком співробітника є реагування на дивні жарти директора / Скриншот сторінки
За разглашение деталей вакансии внутри компании человеку будут грозить штрафы / Скриншот страницы
Работа – не бей лежачего
В главные обязанности кандидата на должность входят:
- мониторинг и быстрое реагирование на шутки CEO в общем чате в Telegram и Slack;
- громкий смех в ответ на шутки СЕО на онлайн-митингах;
- умение всегда поддержать разговор о криптовалютах;
- активная поддержка творческих инициатив начальника, независимо от качества его идей;
- активное расширение круга коллег, лояльных к юмору руководителя.
Кроме того, от будущего "менеджера-юмориста" требуют понимания специфики странной работы, умения заразительно смеяться, чтобы побудить этим делать так же и других людей в коллективе. Чтобы продемонстрировать это, те, кого заинтересует вакансия, должны отправить вместе с резюме аудиозапись своего смеха. Также дополнительным плюсом будет опыт участия в КВН и стендап-шоу.
Актуально Работа в IT: какие компании в Украине предлагают больше всего работы айтишникам
Секрет под семью замками
Чтобы руководитель компании и другие люди в ней не догадались о безумной идее, официально должность нового сотрудника будет называться как "менеджер по инновациям". Истинная же роль человека не должна быть известной никому, кроме него самого и тех, кто будет принимать его на работу. В противном случае сотруднику будут грозить крупные штрафы, предусмотренные соглашением, которое он должен подписать.