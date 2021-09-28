В общежитии Киева произошел пожар

В Шевченковском районе Киева горело общежитие педагогического колледжа. Там загорелась комната на 5 этаже. Никто из людей не пострадал.

Пожар произошел 28 сентября на улице Глебова, 5. Возгорание быстро удалось потушить. О причине пожара не сообщают.

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Загорелась комната

К спасателям поступило сообщение о пожаре в 19:55. Сотрудники ГСЧС приехали на место и локализовали пожар в 20:12. Возгорание потушили за 5 минут на площади 8 квадратных метров.

Как обнаружили, пожар произошел в комнате на 5 этаже. Всего общежитие состоит из 9 этажей. К счастью, никто не пострадал.

На месте работал 21 спасатель. Работники привлекли 5 единиц спецтехники. Детали инцидента выясняют.

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