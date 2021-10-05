Обслуживать будут только с тестами или сертификатами: в Киеве усилили карантин

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА решил усилить карантин в Киеве. Согласно официальным документам, с 5 октября частные компании и государственные администрации должны предоставлять услуги только тем гражданам, которые имеют сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР, или экспресс-тестов.

Кроме дополнительных требований о наличии сертификатов в сервисе Дия чиновники также предусмотрели обязательное ношение масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, а также соблюдение социальной дистанции между посетителями.

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Чиновники ссылаются на соответствующее постановление Кабмина об установлении противоэпидемических мероприятий.

Тесты не нужны только привитым или лицам до 18 лет

В протоколе заседания комиссии указано, что обеспечить прием посетителей по новым правилам должны:

секретариат и структурные подразделения исполнительного органа Киевского городского совета;

районные государственные администрации в городе Киеве;

руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения, расположенных на территории Киева.

Согласно документу, отныне каждый клиент магазинов, ресторанов, кафе и кинотеатров и других заведений должен иметь при себе документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или хотя бы одной дозы вакцины.

Кроме того, можно обслуживать людей с наличием негативного теста на COVD-19. Подходит для этого как ПЦР, так и экспресс-тест, проведенный не более чем за 72 часа до посещения заведения.

ЦНАП уже не пускают непривитых без тестов

Объявление о начале работы по новым правилам с 5 октября уже разместили в фейсбуке на странице Центров по предоставлению административных услуг. Чиновники отметили, что услуги могут получить только вакцинированные жители столицы. Или же те, кто имеет негативные тесты.