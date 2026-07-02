Пострадали 5 районов: каковы последствия комбинированной атаки на Киевскую область

Киев и Киевская область пережили очередную чрезвычайно тяжелую ночь из-за массированного воздушного удара с применением десятков ракет и беспилотников. Уже есть сообщения о разрушениях в нескольких районах.

О последствиях сообщили в Киевской ОВА. 24 Канал рассказывает подробности.

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Какие последствия массированной атаки зафиксировали в Киевской области?

Этой ночью, 2 июля, небо над Киевской областью и Киевом превратилось в арену ожесточенного противостояния – российская армия выпустила десятки дронов и ракет, в частности баллистических и крылатых. Силы ПВО сдерживали массированный удар, однако последствий обстрела избежать не удалось.

Областная военная администрация сообщила о разрушениях сразу в нескольких районах. Глава ОВА Николай Калашник в телеграме рассказал, что пострадали 5 районов Киевской области.

В Бучанском районе спасатели ГСЧС были вынуждены тушить возгорания в складских помещениях и частном доме. Там же зафиксировали повреждение автомобиля.

районе спасатели ГСЧС были вынуждены тушить возгорания в складских помещениях и частном доме. Там же зафиксировали повреждение автомобиля. В Броварском районе обстрел врага повредил 6 частных домов, здание местного общежития и автомобиль.

районе обстрел врага повредил 6 частных домов, здание местного общежития и автомобиль. В Обуховском и Фастовском районах также зафиксированы повреждения частных жилых домов.

и районах также зафиксированы повреждения частных жилых домов. В Вышгородском районе поврежден автомобиль.

Информацию о пострадавших в области пока уточняют.

Что известно о разрушениях и пострадавших в самом Киеве?

Киев также пережил тяжелую атаку. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Шевченковском районе вражеский удар повредил здание подстанции скорой медицинской помощи. Пострадали 5 сотрудников – медики и водители. В этом же районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в одном из отелей.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, последствия вражеской атаки зафиксированы также в Деснянском районе, где произошло разрушение девятиэтажного жилого дома. Всего на данный момент известно о 28 местах по всему городу, пострадавших в результате обстрела.

К сожалению, по меньшей мере 20 человек пострадали, а 2 человека погибли.