"Обварило ноги": пострадавший рассказал о взрыве на сахарном заводе под Киевом
Источник:ТСН
Из-за взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области пострадали 5 человек. Один из пострадавших рассказал, что ему буквально "обварило ноги".
Пострадавшие и их родственники рассказали, что когда произошел взрыв, всю котельную залило кипятком, так что спасаться люди были вынуждены, выбегая по горячей воде.
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Детали о взрыве на сахарном заводе под Киевом от пострадавших
"Он говорит, что труба лопнула и пошла горячая вода – кипяток", – отметила родственница одного из пострадавших. По ее словам, у мужчины куртка была мокрая, а бежать пришлось ногами по кипятку.
Мне только сделали перевязку, обезболивающее вкололи. Обварило мне ноги хорошо, ступни,
– отметил пострадавший.
Родные рассказали, что потерпевшие из-за сильных ожогов двое мужчин не могут самостоятельно ходить.
Трех других людей, которые были в местной больнице, готовят к выписке, к счастью, их травмы не столь значительны.
Взрыв на сахарном заводе в Киевской области: что известно
- В поселке Гребенки, что в Киевской области, 5 сентября произошел взрыв на сахарном заводе. В результате пострадали 5 человек.
- Двух пострадавших в тяжелом состоянии с ожогами ног доставили в столичную больницу, трех других – в медучреждение в Белой Церкви.
- Точные причины инцидента пока устанавливается. Однако, по информации полиции, накануне на производстве вышел из строя один из котлов.