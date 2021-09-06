"Обварило ноги": пострадавший рассказал о взрыве на сахарном заводе под Киевом

Из-за взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области пострадали 5 человек. Один из пострадавших рассказал, что ему буквально "обварило ноги".

Пострадавшие и их родственники рассказали, что когда произошел взрыв, всю котельную залило кипятком, так что спасаться люди были вынуждены, выбегая по горячей воде.

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Детали о взрыве на сахарном заводе под Киевом от пострадавших

"Он говорит, что труба лопнула и пошла горячая вода – кипяток", – отметила родственница одного из пострадавших. По ее словам, у мужчины куртка была мокрая, а бежать пришлось ногами по кипятку.

Мне только сделали перевязку, обезболивающее вкололи. Обварило мне ноги хорошо, ступни,

– отметил пострадавший.

Родные рассказали, что потерпевшие из-за сильных ожогов двое мужчин не могут самостоятельно ходить.

Трех других людей, которые были в местной больнице, готовят к выписке, к счастью, их травмы не столь значительны.

Взрыв на сахарном заводе в Киевской области: что известно