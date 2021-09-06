Постраждалі та їхні родичі розповіли, що коли стався вибух, усю котельню залило окропом, тому рятуватися люди були змушені, вибігаючи по гарячій воді.

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Деталі про вибух на цукровому заводі під Києвом від потерпілих

"Він каже, що труба лопнула і пішла гаряча вода – окріп", – зазначила родичка одного із постраждалих. За її словами, у чоловіка куртка була мокра, а бігти довелося ногами по окропу.

Мені щойно зробили перев'язку, знеболювальне вкололи. Обварило мені ноги добре, ступні,

– зазначив постраждалий.

Рідні розповіли, що потерпілі через сильні опіки двоє чоловіків не можуть самостійно ходити.

Трьох інших людей, які були у місцевій лікарні, готують до виписки, на щастя, їхні травми не настільки значні.

Вибух на цукровому заводі на Київщині: що відомо