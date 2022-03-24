Очень мало, – Арестович рассказал, сколько оккупантов еще осталось под Киевом
Источник:"Фейгин LIVE"
Алексей Арестович заявил, что по состоянию на 28 сутки полномасштабной войны России против Украины под Киевом находится около 12 000 оккупантов.
Об этом советник руководителя Офиса Президента сообщил 23 марта в комментарии Марку Фейгину.
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Тысяч, может, 12, 10, может даже меньше (личного состава врага сконцентрировано вокруг Киева – 24 канал). Очень мало,
– сказал Алексей Арестович.
В то же время он отметил, что 3 000 российских захватчиков под украинской столицей уже почти окружены, а еще 4 000 – "отсечены и находятся в очень неприятном месте, откуда ни направо, ни налево".
Чиновник отметил, ему интересно, как таким количеством оккупанты будут пытаться захватывать Киев.
В Буче и Гостомеле – полуокружение
Советник главы Офиса Президента также добавил, что в районе Бучи и Гостомеля есть полуокружение. По его словам, "охватили где-то 2,5 бригадки российских".
Приятный момент состоит в том, что на коммуникациях наши силы действуют. Во-вторых, там постепенно устанавливается огневой контроль артиллерии за путями снабжения. И может быть горе для них,
– подытожил он.
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