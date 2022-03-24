Об этом советник руководителя Офиса Президента сообщил 23 марта в комментарии Марку Фейгину.

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Тысяч, может, 12, 10, может даже меньше (личного состава врага сконцентрировано вокруг Киева – 24 канал). Очень мало,

– сказал Алексей Арестович.

В то же время он отметил, что 3 000 российских захватчиков под украинской столицей уже почти окружены, а еще 4 000 – "отсечены и находятся в очень неприятном месте, откуда ни направо, ни налево".

Чиновник отметил, ему интересно, как таким количеством оккупанты будут пытаться захватывать Киев.

В Буче и Гостомеле – полуокружение

Советник главы Офиса Президента также добавил, что в районе Бучи и Гостомеля есть полуокружение. По его словам, "охватили где-то 2,5 бригадки российских".

Приятный момент состоит в том, что на коммуникациях наши силы действуют. Во-вторых, там постепенно устанавливается огневой контроль артиллерии за путями снабжения. И может быть горе для них,

– подытожил он.