Про це радник керівника Офісу Президента повідомив 23 березня у коментарі Марку Фейгіну.

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Тисяч, може, 12, 10, може навіть менше (особового складу ворога сконцентровано навколо Києва – 24 канал). Дуже мало,

– сказав Олексій Арестович.

Водночас він зазначив, що 3 000 тисячі російських загарбників під українською столицею вже майже оточені, а ще 4 000 – "відсічені та перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні праворуч, ні ліворуч".

Посадовець вказав, йому цікаво, як такою кількістю окупанти намагатимуться захоплювати Київ.

У Бучі та Гостомелі – напівоточення

Радник очільника Офісу Президента також додав, що у районі Бучі та Гостомелю є напівоточення. За його словами, "охопили десь 2,5 бригадки російських".

Приємний момент у тому, що на комунікаціях наші сили діють. По-друге, там поступово встановлюється вогневий контроль артилерії за шляхами постачання. І може бути горе для них,

– підсумував він.

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