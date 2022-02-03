Очередной скандал: нардеп Тищенко пришел в Киевсовет и отметился сексистским заявлением

Депутаты Киевсовета собирались рассматривать решение о начале создания районных советов в столице. Поскольку это фактически вернет Виталию Кличко полноценный контроль над городом, противодействовать этому прибыл нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Никакого успеха в помещении Киевсовета Тищенко не добился, поскольку большинством голосов местные депутаты все же поддержали начало работы над созданием районных советов. Однако речь нардепа закончилась скандалом, поскольку он отличился сексистскими выражениями.

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Одиозный представитель "Слуги народа" пытался апеллировать к необходимости объединения людей, а также говорил о войне.

Противоречил сам себе

Во время своего выступления в Киевсовете Тищенко потребовал от депутатов перенести голосование и рассказывал о том, как при Януковиче райсоветы были отменены.

Кроме того, нардеп сказал, что поддерживает создание местного самоуправления в районах столицы, но в этом случае выступает категорически против.

Также "Слуга народа" подчеркнул, что считает создание районных советов "разъединяющим страну во время угрозы войны", а также "киевляне не согласны, чтобы ими кто-то руководил".

Впрочем, апеллируя к одной конкретной женщине в зале, он использовал сексистское высказывание "девочка".

Я, как представитель киевлян, уверен, что такие райсоветы несут вред и раскол, такая стратегия ошибочна для нашего государства. Мы ведь как депутаты должны давать пример государству и показывать слаженность. Мы все разумно относимся к этим событиям, и вы – девочка, улыбающаяся во время войны,

– рассказал Тищенко, прибегнув к сексизму.

Смотрите видео скандальной речи Тищенко в Киевсовете (с 2:00):

В результате заседания депутаты проголосовали за создание рабочей подготовительной группы, которая до конца марта должна наработать полномочия будущих районных советов и численность их состава. Выборы депутатов этих советов должны состояться 30 октября 2022 года.

Почему "Слуги народа" против появления райсоветов в Киеве

25 января Кабинет Министров изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве и Севастополе. Теперь правительство может фактически назначать руководителей районов столицы, хотя раньше это делал избранный жителями города мэр. В ответ на этот шаг в Киевраде решили вернуть руководство районами Киева и создать районные советы.

Представители местных властей говорят, что увольнение глав районов и назначение новых без согласования с мэром подрывает демократию, поскольку жители столицы избрали мэра на выборах.