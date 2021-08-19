Очередные обыски на коммунальных предприятиях Киева: прокуратура пришла в "Киевгорсвет"

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски в офисах коммунальных предприятий "Информатика" и "Киевгорсвет". Причиной стало подозрение в незаконном завладении бюджетными средствами.

Обыски в компаниях начались утром 19 августа. По данным следователей, путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг компании незаконно обогащались.

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Обыски проводят не только в офисах

Для того, чтобы найти первичную документацию компаний, прокуратура обыскивает не только офисы компаний. Прокуратура наведалась и к подрядным организациям, которые по данным следствия, сотрудничали. Кроме того, проверки осуществили в помещениях работников коммунальных предприятий.

Объектами поисков являются финансовые отчеты и документы, которые бы смогли быть доказательством преступлений.

Это уже не первые обыски в столичных офисах