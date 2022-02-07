В офисе компании Mary Kay в Киеве был пожар

Спасатели 6 февраля ликвидировали пожар в техническом помещении компании Mary Kay. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Огонь возник в 4-этажном здании по улице Нововокзальной, что в Соломенском районе Киева. Опасность увидели охранники помещения и позвонили по телефону спасателям.

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Детали пожара

На место прибыло 15 спасателей. Они установили, что загорелся подвесной потолок в помещении санузла на первом этаже.

Пожарным понадобилось примерно полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. Для этого привлекли четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Последние пожары в Киеве

В одной из многоэтажек столицы 4 февраля произошел пожар. В квартире, где возник огонь, погиб человек.

В новостройке, в Дарницком районе, 28 января произошел масштабный пожар. Спасатели тушили с 13 по 23 этаж.

В ночь на 19 января в Соломенском районе столицы в пожаре погибла женщина 1980 года рождения. Пожарным удалось спасти мужчину 1970 года рождения.

Текст публикации Главного управления ГСЧС

6 февраля в 16:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в 4-этажном здании по ул. Нововокзальной, расположенной в Соломенском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию бойцы установили, что возгорание произошло за подвесным потолком в помещении санузла на 1-м этаже.

В 16:15 возгорание было локализовано и в 16:46 – ликвидировано.