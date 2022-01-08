Охранник помог вору: в супермаркете Киева сняли на видео необычную кражу

В киевском супермаркете произошла кража 7 января. Совершить рождественское преступление помог охранник заведения.

Видеокамеры в столичном "Сильпо" зафиксировали, как охранник помог злоумышленнику украсть вещи. Инцидент произошел на улице Подлесной, 1 в Святошинском районе Киева.

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Ненадежные камеры хранения

Запись и камер видеонаблюдения обнародовали пострадавшие в одном из популярных сообществ Днепра в соцсетях. На видео видно, как их вещи забрали из камеры хранения в супермаркете.

Покупатели оставили ценные вещи при входе в "Сильпо", а когда вернулись, то их не нашли. На видео видно, что все спокойно забрал и вынес неизвестный.

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Помощь охранника

Очевидно, злоумышленник присмотрел содержимое камеры хранения и решил, что это легкая добыча. Он обратился к охраннику супермаркета с просьбой открыть дверь.

Пострадавшие предполагают, что вор соврал охране. Мол, потерял ключ и теперь не может достать "свои вещи".

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Работник заведения подошел к ящику с копией ключа и через несколько минут открыл его. Вор сразу забрал вещи и вышел на улицу.

Курьез в супермаркете

В последнее время в сети "Сильпо" случаются необычные события. В частности в Одессе на кассе одного из магазинов покупателю "пробили" 278 пакетов.

Стоимость такой ошибки могла бы стоить одесситу почти тысячи гривен. Впрочем, мужчина вовремя заметил лишнюю строчку в чеке.



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О курьезной ситуации он рассказал в местных сообществах в соцсетях. Администрация сети пока никак не прокомментировала инцидент.

Текст публикации в фейсбуке:

"Привет, Сильпо!

"Положили вещи в камеру хранения в магазине Сильпо, что на улице Подлесной, 1 (Академ).

Выходим, а в нашей камере ключ, как и у нас, а вещей внутри нет.

По камерам видно, что охранник открыл нашу камеру какому-то мужчине.

Кстати, после всего охрана еще и позволила себе некорректно общаться.

Может, кто узнает этого любителя чужого?"